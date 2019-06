Grote orders voor Airbus

De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft opnieuw grote deals gesloten. De Filipijnse luchtvaartonderneming Cebu Pacific tekende een principeakkoord voor de aanschaf van 31 toestellen. Verder breidde Saudi Arabian Airlines een eerdere bestelling van 35 toestellen uit tot een totaal van 100 kisten. De overeenkomsten werden op de tweede dag van de luchtvaartbeurs van Parijs wereldkundig gemaakt.

Cebu bestelde zestien vliegtuigen van het type A330neo en vijf toestellen van het type A320neo. Ook wil het bedrijf tien Airbussen van het type A321 XLR hebben. Dit splinternieuwe type werd maandag aan de wereld getoond. Dit kleinere toestel kan op langere afstanden worden ingezet. Bij Saudi Arabian Airlines zijn vijftien van de bestelde kisten van het nieuwste type van Airbus. Verder gaat het om A330neo- en A320neo-kisten.

Met de overeenkomsten zijn volgens de catalogus van Airbus miljarden gemoeid. Doorgaans worden bij grote orders de nodige kortingen bedongen.

Ook grote rivaal Boeing kwam met een order op de proppen. Korean Air tekende de overeenkomst voor twintig 787 Dreamliners. Het was voor de Amerikanen pas de eerste deal in Parijs. Boeing gaat gebukt onder de nasleep van de problemen met de 737 MAX-toestellen, die wereldwijd uit veiligheidsoverwegingen aan de grond worden gehouden na twee rampen in korte tijd.