Harley gaat lichtere motoren maken in China

Motorfietsenbouwer Harley-Davidson slaat de handen ineen met het Chinese Qianjiang Motorcycle. Samen gaan ze lichtere motoren maken in China, meldt het bedrijf.

Volgens Amerikaanse media gaat het om de eerste Harley’s die niet in elkaar gezet worden in de eigen fabrieken van het Amerikaanse bedrijf. Het in China te vervaardigen model komt naar verwachting eind volgend jaar op de markt. De meeste Harley’s in de VS hebben een motorinhoud van zeker 600 cc. De Chinese Harley’s moeten het doen met een motorinhoud van 338 cc, de kleinste motor ooit van Harley-Davidson.

Het oer-Amerikaanse merk Harley-Davidson gaat als gevolg van de handelsoorlog door een lastige periode. Eerder kondigde het bedrijf al aan een deel van zijn Amerikaanse productie naar het buitenland te willen verplaatsen om importheffingen te omzeilen. Begin dit jaar werd bekend dat Harley-Davidson de capaciteit in zijn fabriek in Thailand stevig gaat uitbreiden. Daarvandaan moeten tegen het einde van dit jaar de meeste motoren voor de Europese Unie en China worden geleverd.