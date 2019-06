‘Kracht piloten issue bij Boeing 737 MAX’

Boeings inspanningen om zijn vliegtuigen van het type 737 MAX weer in de lucht te krijgen zijn deels vertraagd door zorgen over de vraag of piloten wel voldoende fysieke kracht hebben om een bepaalde zwengel in extreme noodsituaties handmatig om te draaien. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Door aan een soort kruk te draaien beweegt een horizontaal paneel op de staart, wat kan helpen de hoek van de neus van het vliegtuig te veranderen. Onder bepaalde omstandigheden kan deze handeling veel kracht kosten. Toezichthouders zouden eraan twijfelen of bijvoorbeeld vrouwelijke piloten hier wel sterk genoeg voor zijn.

De kwestie wordt extra gecompliceerd doordat dezelfde noodprocedure ook speelt bij vliegtuigen van het type 737 NG, een voorganger van de MAX. Daarvan vliegen er nog zo’n 6300 rond. Meer dan 150 maatschappijen hebben die toestellen in hun vloot.

De 737 MAX staat sinds half maart wereldwijd aan de grond. Dit is vanwege twee dodelijke vliegtuigongelukken in korte tijd, in Indonesiƫ en in Ethiopiƫ. Die bleken te zijn veroorzaakt door een overijverig veiligheidssysteem dat de neus naar beneden drukte vanwege een niet goed werkende sensor.