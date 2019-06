Akkoord meerjarenbudget vooruitgeschoven

De onderhandelingen over de EU-meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027 moeten eind dit jaar zijn afgerond zijn, vinden de lidstaten. Eerder beoogden de EU-regeringsleiders nog een akkoord in de herfst over het zogeheten Meerjarig Financieel Kader (MFK). Ze houden er op hun top in oktober een “gedachtewisseling” over, hebben ze afgesproken.

De Europese Commissie, met name begrotingscommissaris Günther Oettinger, dringt al lange tijd aan op haast. Volgens hem is er echt geen tijd te verliezen, ook omdat er nog moet worden onderhandeld met het Europees Parlement.

De commissie stelde vorig jaar een budget van een kleine 1300 miljard euro voor, zo’n 300 miljard meer dan in het huidige MFK (2014-2020), terwijl de Britten er naar verwachting niet meer aan bijdragen. Nederland en Scandinavische landen willen juist bezuinigen.