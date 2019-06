Nikkei eindigt week met verlies

De Japanse effectenbeurs is vrijdag met verlies geëindigd. Beleggers namen wat gas terug na de sterke winsten eerder deze week en keken vooral uit naar de G20-top die volgende week in Japan wordt gehouden. De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping zullen elkaar tijdens deze top ontmoeten en de markten hopen dat ze de vastgelopen handelsgesprekken nieuw leven in zullen blazen.

De Nikkei in Tokio ging 1 procent lager het weekeinde in op 21.258,64 punten. De Japanse hoofdindex steeg deze week 0,7 procent. De oliebedrijven waren in trek dankzij de sterke stijging van de olieprijzen door de oplopende politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Inpex klom 4,5 procent en Japan Petroleum Exploration dikte 3,9 procent aan. De banken en verzekeraars gingen omlaag door speculatie op een spoedige renteverlaging in de VS. Mitsubishi UFJ Financial Group en MS&AD Insurance daalden 0,8 en 1,2 procent.

De beurs in Shanghai zette de opmars voort door de hoop op een handelsakkoord tussen China en de VS en noteerde tussentijds 0,4 procent hoger. In Hongkong daalde de Hang Seng-index 0,6 procent en de Kospi in Seoul leverde 0,4 procent in. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,7 procent in de min.