Japanse beurs doet stap terug

De Japanse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Beleggers besloten wat winst te nemen na de recente sterke opmars. Een stijging van de Japanse yen zorgde daarbij voor koersdruk onder de belangrijke exportbedrijven. Ook de andere Aziatische beurzen deden overwegend een stap terug.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,5 procent lager op 21.638,16 punten. De Japanse automakers Mazda, Honda en Nissan, die veel voertuigen verkopen in het buitenland, kampten met de duurdere yen en verloren tot 2,1 procent. Het Japanse oliebedrijf Inpex zakte bijna 3 procent na een daling van de olieprijzen. Fast Retailing klom daarentegen 2,7 procent na sterke verkopen van zijn kledingketen Uniqlo.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,9 procent in de min en in Hongkong zakte de Hang Seng-index 0,3 procent. Uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector in juni op het laagste niveau is uitgekomen in vier maanden tijd. De Kospi in Seoul raakte 1,2 procent kwijt. In Australië ging de All Ordinaries met een winst van 0,6 procent de dag uit.