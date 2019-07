‘Vrije huur nog altijd schaars en peperduur’

Er is nog altijd een groot tekort aan betaalbare huurwoningen, ook al is het aantal huizen in het zogeheten middensegment de afgelopen jaren bijna in omvang verdubbeld. Ook zijn deze huurwoningen vaak erg duur. De starthuur ligt vaak al bijna op 1000 euro per maand. Dit stellen economen van Rabobank in een nieuw rapport.

Het gaat om huizen die wat huurprijs betreft net boven de liberalisatiegrens voor sociale huur liggen, ruwweg tussen de 720 en 1000 euro per maand. Met 420.000 op een totaal van zo’n 3 miljoen huurhuizen is deze categorie nog altijd bescheiden van omvang, aldus de bank.

De problemen in de vrije huur staan al langer hoog op de politieke agenda. Zo is in Den Haag eerder de ambitie uitgesproken om het middensegment te vergroten. Volgens Rabobank is dit nog veel te weinig gebeurd. Nu worden vaak koophuizen tot huurwoning omgetoverd, maar dat zet niet echt zoden aan de dijk.

Minister Kajsa Ollongren (wonen) zoekt de oplossing meer in het begrenzen van de maximale huurprijs. Rabobank ziet niks in ‘lapmiddeltjes’. Volgens de bank ligt de oplossing van het probleem niet in het reguleren van de schaarste, maar in het aanjagen van de nieuwbouw.