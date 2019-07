Nikkei sluit week licht hoger af

De Japanse aandelenbeurs is vrijdag licht hoger gesloten. Beleggers verwerkten de nieuwe recordstand van de Dow-Jonesindex op Wall Street en deden het verder rustig aan in aanloop naar het lange weekeinde in Japan. De financiële markten in Tokio zijn maandag gesloten vanwege een nationale feestdag. Daarnaast werd uitgekeken naar belangrijke Chinese handelscijfers.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk met een winst van 0,2 procent het weekeinde in op 21.685,90 punten. De Japanse hoofdindex verloor deze week 0,3 procent. Dat is het eerste weekverlies in zes weken tijd. Yaskawa Electric zakte bijna 4 procent. De Japanse maker van elektronische apparatuur, die veel omzet haalt uit China, zag het resultaat dalen. Supermarktbedrijf Lawson won daarentegen 4,6 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten.

De Chinese beurzen gingen vooruit. De waarschuwing van de Amerikaanse president Donald Trump dat China niet voldoet aan zijn beloften om landbouwproducten van Amerikaanse boeren te kopen, zorgde voor enige terughoudendheid. De Chinese telecomreus Huawei liet daarnaast weten dat de Verenigde Staten het bedrijf nu echt van de zwarte lijst moeten afhalen. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,4 procent hoger en de beurs in Shanghai won 0,5 procent. De Kospi in Seoul klom 0,2 procent. In Australië eindigde de All Ordinaries 0,3 procent lager.