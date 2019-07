‘Duizend banen weg bij redding Alitalia’

Bij Alitalia gaan mogelijk duizend banen verloren als onderdeel van het reddingsplan voor de noodlijdende luchtvaartmaatschappij. Daarbij wordt vooral gesneden in het grond- en kantoorpersoneel. Dat staat in een reddingsplan dat de Italiaanse krant La Repubblica heeft ingezien.

Alitalia moet volgens de uitgelekte plannen de concurrentie aangaan met budgetvliegers. Daarvoor zou de vliegmaatschappij tot nog toe ongebruikte start- en landingsrechten op de luchthaven Milaan-Linate moeten gebruiken. Daarnaast wordt Rome vaker als knooppunt gebruikt voor vluchten van en naar Oost-Europa.

De Italiaanse regering is al lange tijd bezig investeerders te vinden die, samen met het staatsspoorbedrijf Ferrovie dello Stato, het bankroete Alitalia overeind willen houden. Het Amerikaanse Delta Airlines heeft al toegezegd voor maximaal 15 procent te willen instappen, maar daarnaast is nog een derde aandeelhouder nodig. Deze week kwam tolwegexploitant Atlantia, met de familie Benetton als belangrijkste aandeelhouder, in beeld als geïnteresseerde partij.