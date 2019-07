IMF snijdt in groeiramingen wereldeconomie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn groeivoorspellingen voor de wereldeconomie verder verlaagd. Mede door de aanhoudende handelsoorlog is het daarbij onzeker of het in de ramingen opgenomen groeiherstel voor 2020 realistisch is. Hiervoor is het nodig dat de situatie in enkele probleemmarkten stabiliseert en de Verenigde Staten en China vooruitgang boeken bij het oplossen van hun handelsvete, zegt het IMF.

Voor heel 2019 voorziet het fonds nu 3,2 procent groei van de wereldeconomie. De prognose voor volgend jaar bedraagt 3,5 procent. Dat is in beide gevallen 0,1 procentpunt minder dan waar de organisatie uit Washington eerder op rekende.

Sinds de vorige raming in april zijn de VS met nieuwe importheffingen gekomen voor tal van Chinese producten, wat resulteerde in vergeldingen van Chinese zijde. Sinds de G20-top vorig maand is het conflict niet verder geëscaleerd, maar het IMF benadrukt dat de toeleveringsketens van grote techbedrijven wel bedreigd worden door mogelijke sancties. Ook vormt de brexit nog steeds een bron van onzekerheid en zijn de spanningen rond Iran opgelopen.

Vooral voor opkomende markten heeft het IMF de voorspellingen naar beneden bijgesteld. Zo is het fonds flink negatiever geworden over de vooruitzichten voor Brazilië, Mexico en Zuid-Afrika. De ramingen voor China zijn ook iets lager dan in april, maar dat was onlangs al naar buiten gebracht.

In het eurogebied is het beeld in grote lijnen gelijkgebleven. Wel denkt het IMF dat het groeitempo in de Duitse economie dit jaar iets lager ligt, maar volgend jaar juist wat hoger dan voorzien. Per saldo zorgt dit ervoor dat de groeiraming voor 2020 in de eurozone iets omhoog kan.

Het IMF voorziet voor dit jaar verder een krachtigere groei in de VS. Dit had het fonds onlangs ook al in een zelfstandig rapport gemeld. Nederland komt in de nieuwe ramingen niet aan bod.

Overigens krijgt het IMF binnenkort een nieuwe directeur omdat topvrouw Christine Lagarde is verkozen tot president van de Europese Centrale Bank (ECB). De Nederlandse oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem wordt in het geruchtencircuit genoemd als een van de kandidaten om Lagarde op te volgen.