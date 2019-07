Wall Street opent hoger na cijferstroom

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst geopend, waarmee werd voortgeborduurd op de kleine plussen van een dag eerder. Beleggers op Wall Street verwerkten een fikse hoeveelheid bedrijfsresultaten van grote namen als bijvoorbeeld frisdrankproducent Coca-Cola, defensieconcern Lockheed Martin, industrieconglomeraat United Technologies en motorfietsenbouwer Harley-Davidson.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,4 procent hoger op 27.287 punten. De brede S&P 500 ging 0,4 procent vooruit tot 2995 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won eveneens 0,4 procent, tot 8235 punten.

De koers van Coca-Cola steeg 3,6 procent en bereikte daarmee een recordniveau, dankzij meevallende resultaten en een verhoging van de verwachtingen voor het gehele jaar. Het bedrijf deed goede zaken met suikervrije drankjes, zoals Coca-Cola Zero, met name in Aziƫ.

United Tech kreeg er 2 procent aan waarde bij. De maker van vliegtuigmotoren, liften en airconditioners krikte eveneens zijn prognoses voor het lopende boekjaar op. Lockheed Martin, bouwer van de F-35 Lightning II, beter bekend als de Joint Strike Fighter (JSF), steeg 0,9 procent. Ook Lockheed is positiever geworden over het hele jaar.

Harley-Davidson kwam met tegenvallende cijfers en gaf aan dit jaar op een zwakkere motorenverkoop te rekenen dan eerder gedacht. Het aandeel Harley–Davidson ging 3,6 procent onderuit.

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer speelgoedfabrikant Hasbro, vrachtwagenbouwer en DAF-moederbedrijf Paccar, verfproducent Sherwin-Williams, fabrikant van verzorgingsproducten Kimberly-Clark en witgoedleverancier Whirlpool.