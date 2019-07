Miljardenverlies voor Deutsche Bank

Deutsche Bank heeft in het tweede kwartaal een miljardenverlies geleden vanwege hoge kosten voor de omvangrijke herstructurering waarbij 18.000 banen verloren gaan. Dat blijkt uit cijfers die de grootste bank van Duitsland naar buiten bracht.

Het nettoverlies kwam uit op 3,1 miljard euro in verband met een kostenpost van 3,4 miljard euro voor reorganisatielasten. Volgens Deutsche Bank is daarmee een aanzienlijk deel van de verwachte herstructureringslasten nu in de boeken gezet. Inmiddels hebben meer dan negenhonderd werknemers al te horen gekregen dat hun baan komt te vervallen. Het banenverlies vindt plaats in de periode tot en met 2022 en moet miljarden aan kostenbesparingen opleveren.

Exclusief de buitengewone lasten werd een winst behaald van 231 miljoen euro. De inkomsten namen met 6 procent af op jaarbasis tot 6,2 miljard euro. Dat kwam onder meer door lagere opbrengsten bij de handel in aandelen.