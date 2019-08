‘Onderzoek naar Apple-verkoop door Amazon’

De Amerikaanse beurswaakhond FTC gaat zich verdiepen in een deal van Apple met webwinkelgigant Amazon. Dat meldt techwebsite The Verge. Door de samenwerking zouden honderden kleinere verkopers van Apple-producten mogelijk buitenspel zijn gezet.

Sinds afgelopen najaar zijn Apple-producten voor het eerst direct via Amazon te koop. Daarvoor konden ze wel ook al via de site van Amazon worden besteld, maar ging het om andere bedrijven die via Amazon hun spullen aanboden. Die werden door de nieuwe samenwerking gepasseerd.

Volgens The Verge is zeker één van die kleinere verkopers benaderd door de FTC met vragen over de impact van de deal op zijn bedrijfje. Het zou mogelijk gaan om een nieuwe werkgroep van de FTC die zich bezighoudt met mededingingskwesties via grote techplatforms.