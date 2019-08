Vliegtickets bijna 40 procent duurder geworden

De prijzen van vliegtickets in Nederland zijn sinds 2010 met ruim 38 procent gestegen. Dat is meer dan in België, Frankrijk en Duitsland, zo blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie, de Belgische tegenhanger van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een woordvoerder van het CBS bevestigt de cijfers van de FOD Economie tegenover RTL, dat er als eerste over berichtte. De prijzen voor personenvervoer door de lucht blijken in de periode 2010-2018 in België met iets meer dan 29 procent te zijn gestegen. In Duitsland was dat ruim 21 procent en in Frankrijk bleven de ticketprijzen nagenoeg gelijk.

De stijging lijkt samen te hangen met de toegenomen vraag naar vliegtickets, mede door de opkomt van budgetvliegers, zo stelt de FOD Economie.