‘Enthousiaste’ steun VS bij brexit zonder deal

Als de Britse regering besluit zonder deal uit de EU te stappen, dan staan de Verenigde Staten daar vierkant achter. Dat zei de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton tegen verslaggevers.

De brexitdeadline verloopt op 31 oktober. De Britse premier Boris Johnson heeft duidelijk gemaakt dan sowieso uit de EU te willen stappen, desnoods zonder afspraken over de scheidingsvoorwaarden. Dat standpunt zorgt voor grote onrust binnen de Britse politiek. Ook veel partijgenoten van Johnson willen niet zonder deal uit de EU.

Bolton zei tijdens een bezoek aan Londen dat de regering van Donald Trump zich “behulpzaam” wil opstellen. Een brexit zonder deal is volgens hem geen bezwaar. “Als de Britse regering daartoe besluit, dan zullen we dat enthousiast steunen”, verzekerde de nationale veiligheidsadviseur.

De topadviseur van president Donald Trump zei ook dat Londen en Washington straks per sector handelsdeals kunnen sluiten. De pijnpunten in de handelsrelatie kunnen dan later aan bod komen. Trump en de Britse premier hebben elkaar maandag ook telefonisch gesproken, onder meer over de brexit en handel. Het Witte Huis liet vervolgens weten dat president ernaar uitkijkt Johnson in de nabije toekomst persoonlijk te ontmoeten.