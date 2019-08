Vaste rente persoonlijke lening duikt opnieuw onder 4%

De rente voor een persoonlijke lening is verder gedaald naar een historisch percentage van 3,9%. Nu veel kredietverstrekkers het doorlopend krediet uit hun productassortiment halen, neemt de populariteit van de persoonlijke lening steeds verder toe.

Het Nederlands krediet Collectief verlaagd voor de tweede maal dit jaar haar rentetarief. Geld lenen voor bijvoorbeeld een verbouwing of het besparen en oversluiten op je huidige lening wordt steeds aantrekkelijker.

Goed nieuws voor huiseigenaren

Volgens Rick Hartsuiker, directeur van het Nederlands Krediet Collectief, biedt de zekerheid van een vaste lage rente vooral ook huizenbezitters welke twijfelen om te verhuizen door de hoge huizenprijzen een kans.

“Verbouwen met de huidige lage rente in combinatie met het fiscale voordeel maakt het momenteel erg aantrekkelijk om voor een persoonlijk verbouwingslening te kiezen. Daarnaast zien we dat de huidige rentes bij de huisbanken en postorderbedrijven systematisch hoog blijven. Het samenvoegen van leningen en overstappen tegen een lagere vaste rente met een vaste afbouw biedt de consument meer perspectief.”

Persoonlijke lening

Uit cijfers van de VFN blijkt dan ook dat verbouwingskredieten verreweg het meest populair zijn onder de consumenten. De ondervraagden geven aan dat extra kosten met betrekking tot het verhogen, of het verkrijgen van een 2e –hypotheek, erg duur is. Met een persoonlijke lening ben je goedkoper uit en is daarnaast ook een stuk makkelijker af te sluiten. Vermoedelijk is dit de reden voor de toenemende populariteit van de persoonlijke verbouwingslening.