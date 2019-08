Nederlandse economie houdt groeitempo vast

De Nederlandse economie is het tweede kwartaal met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Daarmee steeg het bruto binnenlands product (bbp) even hard als in de voorgaande twee kwartalen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De groei kwam onder andere door toegenomen investeringen en uitgaven van consumenten.

Op jaarbasis groeide de Nederlandse economie met 1,8 procent. Dat er meer werd geïnvesteerd, is vooral te danken aan hogere uitgaven aan gebouwen, vervoersmiddelen en machines. Daarnaast besteedden consumenten 1,7 procent meer dan een jaar eerder. Zij gaven meer uit aan elektronica, kleding en spullen voor de inrichting van het huis.

Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS laat het afgelopen kwartaal zien dat de Nederlandse economie nog niet zwaar te lijden heeft gehad onder de handelsoorlog, brexitperikelen of de afkoelende wereldeconomie. Dit in contrast met de situatie in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, waar de voorbije periode sprake was van krimp op kwartaalbasis.

Internationale handel droeg in tegenstelling tot het eerste kwartaal positief bij aan de economische groei. De Nederlandse export steeg met 3 procent ten opzichte van een jaar eerder, wat een sterkere stijging is dan de import. Dat komt vooral doordat er meer diensten over de grens werden geleverd en er meer geïmporteerde producten werden uitgevoerd.

“Maar de donkere wolken zijn nog zeker niet weg. Het is alleen nog moeilijk te zeggen wat de gevolgen gaan zijn”, zegt Van Mulligen. De kwakkelende economie van Duitsland is bijvoorbeeld al terug te zien in de industrie. Die voerde de productie “minimaal” op. Ook de uitvoer van producten van Nederlandse makelij nam af. Daarnaast kan de handelsoorlog volgens Van Mulligen indirect nadelige gevolgen hebben voor ons land, bijvoorbeeld als China minder importeert bij belangrijke handelspartners.

Veel hangt volgens Van Mulligen ook af van de afwikkeling van de brexit. Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke handelspartner. Een chaotisch vertrek uit de Europese Unie kan voor Nederland schadelijk uitpakken. “Als het daar veel slechter gaat, zal alleen de binnenlandse bijdrage niet genoeg zijn om onze economie aan de praat te houden.”