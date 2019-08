Euronext wil vrouw aan het roer op Damrak

Beursuitbater Euronext wil Simone Huis in ’t Veld benoemen als de nieuwe baas van de Amsterdamse beurs. Zij moet de opvolger worden van Maurice van Tilburg, die op eigen verzoek bij de beursexploitant vertrekt. Huis in ’t Veld moet per 1 oktober beginnen. Van Tilburg, die in 2015 de leiding kreeg bij Euronext Amsterdam, zal haar nog enkele weken bijstaan om de overgang soepel te laten verlopen.

Huis in ’t Veld komt over van Deutsche Bank Nederland, waar zij momenteel de functie van operationeel directeur bekleedt en waar zij sinds 2010 in diverse leidinggevende functies heeft gewerkt. Haar benoeming is onder voorbehoud van goedkeuring door de bijzondere aandeelhoudersvergadering en de toezichthouder. Euronext is naast uitbater van de beurs in Amsterdam ook exploitant van de beurzen in onder meer Parijs, Brussel, Oslo en Dublin.

Euronext meldde verder dat topman Stéphane Boujnah is voorgedragen voor een nieuwe termijn en dat Håvard Abrahamsen is genomineerd als bestuurslid. Ook voor de raad van commissarissen zijn nominaties gedaan.