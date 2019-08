Europese beurzen sluiten in mineur

De Europese beurzen zijn dinsdag met verliezen de handel uitgegaan. Eerdere winsten verdampten gedurende de sessie. Beleggers zijn in afwachting van de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole, die later in de week begint. Verder verwerkten de markten onder meer de politieke onrust in Italië.

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,5 procent lager op 545,23 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 800,04 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,9 procent. De beurs in Milaan eindigde de sessie 1,1 procent lager. De koers veerde tijdelijk iets op toen de Italiaanse premier Giuseppe Conte zijn terugtreden aankondigde.

Chemicaliëndistributeur IMCD (plus 2,2 procent) toonde wat herstel na de forse koersval in de afgelopen dagen en was de sterkste stijger in de AEX. ABN AMRO sloot de rij met een verlies van 2,2 procent. In de MidKap was baggeraar Boskalis de sterkste daler met een min van 3,4 procent. Bouwer BAM ging hier op kop met een plus van 0,9 procent. Branchegenoot Heijmans (plus 4,6 procent) zette zijn opmars voort. De bouwer opent woensdag de boeken.

Verder viel de koerssprong van Beter Bed op. De beddenverkoper, die dit jaar al bijna de helft aan beurswaarde zag verdampen, steeg 14 procent. Avantium zakte 5,3 procent. Het chemiebedrijf boekte in de eerste jaarhelft minder omzet dan de onderneming zelf had voorzien. Ook het nettoverlies liep op.

Bayer verloor 0,5 procent in Frankfurt. De Duitse chemiereus verkoopt zijn diergeneesmiddelendivisie voor 7,6 miljard dollar aan het Amerikaanse Elanco. Osram Licht steeg 1,4 procent. Investeerders Bain Capital en Carlyle Group zouden een hoger bod op het Duitse verlichtingsbedrijf overwegen in de slag met de Oostenrijkse sensormaker AMS (min 2 procent).

In Parijs klom Casino dik 9 procent. Het Franse winkelconcern stoot voor nog eens 2 miljard euro aan bezittingen af. Sieradenverkoper Pandora, die ook de boeken opende, klom ruim 10 procent in Kopenhagen.

De euro was 1,1090 dollar waard, tegen 1,1095 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 55,81 dollar. Brentolie zakte 0,5 procent in prijs tot 59,49 dollar per vat.