Beurzen blijven dicht bij huis

De Europese beurzen bleven dinsdag dicht bij huis. Beleggers deden het rustig aan na de opleving een dag eerder en hielden vooral de verdere ontwikkelingen rond de Amerikaans-Chinese handelsstrijd in de gaten. Op het Damrak viel het halfjaarbericht van Van Lanschot Kempen in goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een fractie lager op 543,11 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 793,71 punten. De beurs in Parijs bleef vlak. Frankfurt won 0,2 procent en Londen daalde 0,3 procent.

Maaltijdbestelsite Takeaway sloot de rij in de AEX met een verlies van 2,4 procent. Sterkste stijger was biotechnoloog Galapagos met een winst van 1 procent. Grootste daler in de MidKap was metalenspecialist AMG met een min van 1,8 procent. Roestvrijstaalmaker Aperam stond bovenaan met een plus van 1,9 procent.

Bij de kleinere bedrijven klom Van Lanschot Kempen ruim 3 procent. De vermogensbeheerder boekte in de eerste jaarhelft meer winst dankzij de verkoop van onderdelen en laat de aandeelhouders meeprofiteren met een dividend van 1,50 euro per aandeel.

Sif won 0,6 procent. De funderingsspecialist, die woensdag met cijfers komt, breidt zijn terrein in de Rotterdamse haven uit vanwege de toegenomen vraag naar zijn diensten. Het bedrijf noemt specifiek een groot contract met de Belgische baggeraar en maritiem dienstverlener DEME.

B&S Group daalde 1,8 procent. Het distributie- en groothandelsbedrijf wist de omzet in de eerste jaarhelft aanzienlijk op te voeren, mede dankzij de recente overname van online parfumverkoper FragranceNet.com. De nettowinst zakte dik 10 procent. Op de lokale markt bleef DPA Group ongewijzigd. De detacheerder behaalde in de eerste jaarhelft minder omzet door het afstoten van activiteiten.

In Brussel maakte Greenyard een koerssprong van bijna 27 procent. Beleggers reageerden enthousiast op het handelsbericht van het Belgische groenten- en fruitconcern.

De euro noteerde op 1,1110 dollar tegen 1,1109 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,9 procent in prijs tot 54,11 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 59,06 dollar per vat.