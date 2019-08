Beschikbare premieregeling vaker een deceptie

Consumenten met een zogenoemde beschikbare premieregeling zullen steeds vaker teleurgesteld worden over de hoogte van het aanbod voor een levenslang ouderdomspensioen door verzekeraars. Daarvoor waarschuwt de Geschillencommissie van klachteninstituut Kifid. In twee door consumenten aangespannen zaken besliste de commissie onlangs dat verzekeraars wederom niets te verwijten viel.

De beschikbare premieregeling is een vorm van pensioen waarbij meer ruimte is voor individuele keuzes voor bijvoorbeeld aanvullende voorwaarden of verzekeraar. Dit soort regelingen is de laatste jaren in opkomst. De werkgever betaalt een vast premiebedrag. Dit wordt jaarlijks in een polis gestopt bij een verzekeraar. Anders dan bij een eindloonregeling en de middelloonregeling staat de hoogte van de uitkering tijdens een loopbaan nog niet vast. De uiteindelijke uitkering hangt af van het behaalde beleggingsrendement en de betaalde premie.

De hogere levensverwachting en de lage rente pakken momenteel negatief uit, benadrukt het Kifid. Het instituut spreekt tot op zekere hoogte ook van “een breder maatschappelijk probleem” en een “economische werkelijkheid”, waar de Geschillencommissie niet omheen kan. De teleurstelling bij veel consumenten valt te begrijpen, maar is inherent aan de regeling.