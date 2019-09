Britse pond zakt verder weg

Het Britse pond sterling is dinsdag verder weggezakt ten opzichte van de dollar. De daling volgt op de belofte van premier Boris Johnson om snel verkiezingen uit te schrijven op het moment dat hij later op dinsdag een belangrijke stemming in het parlement verliest. Voor het eerst sinds januari 2017 is het pond minder dan 1,20 dollar waard.

De Labour Partij heeft samen met meerdere Conservatieven, die rebellen worden genoemd, een motie ingediend die een no-dealbrexit moet voorkomen. Als de motie wordt aangenomen betekent dit dat Johnson wordt gedwongen de brexit uit te stellen tot eind januari tenzij hij voor half oktober tot een vergelijk kan komen met de EU.

Verschillende marktvorsers houden rekening met een verdere waardedaling van de Britse munt. Het pond kan zakken tot 1,10 dollar op het moment dat bij nieuwe verkiezingen een mandaat voor een no-dealbrexit op het spel zou staan.