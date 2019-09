Brussel: noodfondsen openen voor brexitschade

Overheden en bedrijven in de EU die schade oplopen door de brexit moeten een beroep kunnen doen op twee bestaande Europese noodfondsen, vindt de Europese Commissie. Die stelt voor in totaal bijna 900 miljoen euro vrij te maken.

Het Europese Solidariteitsfonds, normaal gesproken bedoeld voor steun aan landen die worden getroffen door natuurrampen, wordt opengesteld voor landen die zwaar worden geraakt en veel kosten moeten maken, bijvoorbeeld voor controles aan de grens. Hiervoor is de komende twee jaar bijna 600 miljoen beschikbaar. De brexit kan een “enorme ramp” vormen, is de rechtvaardiging van Brussel.

Ook de regels voor het Globaliseringfonds worden aangepast als het aan Brussel ligt, zodat werknemers die hun baan kwijtraken met Europees geld kunnen worden omgeschoold of op een andere manier aan nieuw werk kunnen worden geholpen. Hiervoor wordt zo’n 300 miljoen euro gereserveerd.

Het voorstel, dat nog groen licht moet krijgen van de lidstaten en het Europees Parlement, volgt op een serie andere maatregelen om het Europese vasteland voor te bereiden op een Brits vertrek uit de EU zonder akkoord. Londen is vastbesloten op 31 oktober te vertrekken.

De Europese Commissie herhaalde woensdag de oproep aan overheden, bedrijven en burgers zich hierop voor te bereiden. Zij zette een uitgebreide checklist online met punten waar bedrijven op moeten letten. Daarnaast is een callcenter opgericht voor nationale overheidsdiensten die om advies verlegen zitten.

Hoewel een no-dealbrexit niet het gewenste scenario is, is dat wel de ‘werkhypothese’ van het dagelijks EU-bestuur. EU-onderhandelaar Michel Barnier heeft het college woensdag bijgepraat over de stand van zaken. Het wachten is nog altijd op Britse voorstellen om een deal te bereiken, zei een woordvoerster woensdag.