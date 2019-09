‘Britse superrijken op de vlucht voor Corbyn’

Niet een no-dealbrexit, maar het vooruitzicht op een regering onder leiding van Labour-leider Jeremy Corbyn is het schrikbeeld van de Britse superrijken. Als de linkse politicus aan de macht komt, zouden zij het Verenigd Koninkrijk ontvluchten, geeft Chris Kalin aan. Zijn bedrijf Henley & Partners helpt rijken zich te vestigen in belastingparadijzen.

“Het is duidelijk dat er een grote uitstroom komt van zeer rijke mensen en families als er een regering Corbyn aantreedt”, legt Kalin uit. “Dat is de grote angst van onze klanten, niet de brexit of zelfs een no-dealbrexit. Dat maakt geen verschil voor onze cliĆ«nten.”

Een deel van Corbyns economische plannen is in de afgelopen jaren al duidelijk geworden. Zo wil de Labour-leider de inkomstenbelasting verhogen voor iedereen die meer dan 80.000 pond (ongeveer 88.000 euro) verdient. Ook wil hij een vermogensbelasting instellen, de erfbelasting hervormen en een extra heffing instellen voor onroerend goed in handen van buitenlanders. Daarmee treft hij mogelijk veel miljardairs die woningen in Londen hebben. Die worden sowieso al op de korrel genomen omdat Corbyn ook een leegstandsbelasting voor woningen wil invoeren.

De privacy voor rijke Britten wordt ook ingeperkt. Labour wil meer helderheid over wie veel geld heeft door iedereen die meer dan 1 miljoen pond per jaar verdient te dwingen zijn belastingaangifte openbaar te maken. Ook zijn er plannen om bedrijven te verplichten al hun aandeelhouders bekend te maken. Nu hoeven alleen aandeelhouders die boven bepaalde grenzen van bezit uitkomen te worden geopenbaard. Verder zouden alle bedrijven met meer dan 250 werknemers 10 procent van hun aandelen aan het personeel moeten geven.

De afgelopen anderhalf jaar hebben overigens ook al diverse Britse superrijken de wijk genomen, veelal naar Monaco en Zwitserland. Ook landen als Portugal en Malta zijn populair omdat die relatief lage belastingen hebben en niet moeilijk doen over het afgeven van verblijfsvergunningen. Ook andere Europese landen willen vermogenden paaien. Zo stelde Italiƫ een jaarlijkse vlaktaks in van 100.000 euro. Onder meer stervoetballer Cristiano Ronaldo van Juventus profiteert daarvan.