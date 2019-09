Olieprijzen licht in het rood

De olieprijzen kwamen dinsdag wat bij van de enorme koersstijging die een dag eerder werden behaald. De aanval op twee belangrijke olie-installaties in Saudi-Arabië, waarmee ongeveer 5 procent van de wereldwijde olieproductie werd stilgelegd zorgde toen voor de grootste koersstijging van de olieprijzen in de geschiedenis.

De prijs van Amerikaanse olie zakte omstreeks 06.30 uur 1,4 procent tot 62,01 dollar per vat. Brentolie daalde 1,1 procent tot 68,28 dollar per vat. Bij het sluiten van de Amerikaanse handel op maandag stonden er nog winsten van respectievelijk 12,9 procent en 13 procent op de borden.

Olie-installaties in Abqaiq en Khurais werden zaterdag door meerdere drones getroffen. Op het olieveld van Abqaiq, in het noordoosten van Saudi-Arabië, staat de grootste olieraffinaderij ter wereld. Het veld in Khurais, tussen de hoofdstad Riyad en de Perzische Golf, is een van de belangrijkste olievelden van het land. Oliegigant Saudi Aramco verwacht dat het weken tot maanden zal duren voordat het grootste deel van de productieproblemen is opgelost.

De onderneming start oude, inactieve velden weer op om een deel van de verloren productie op te vangen. Ook worden reserves aangesproken. Eerder gaf de Amerikaanse president Donald Trump ook al aan dat de Verenigde Staten zijn reserves kan inzetten om capaciteitsproblemen op de oliemarkt op te vangen.