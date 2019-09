‘Beursgang WeWork op zijn vroegst in oktober’

WeWork zal naar alle waarschijnlijkheid zijn beursgang uitstellen. De verhuurder van gedeelde werkruimtes zal pas op zijn vroegst in oktober een beursnotering krijgen, melden ingewijden aan The Wall Street Journal.

Een definitief besluit over de datum van de beursgang moet nog worden genomen, zeggen ze. Het in New York gevestigde bedrijf, dat ook in Amsterdam vier panden heeft, reageerde niet op de berichtgeving.

De Amerikaanse start-up zou zijn beursdebuut willen uitstellen wegens tegenvallende interesse van investeerders. Potentiƫle beleggers zouden worden afgeschrikt door onder meer de manier waarop integriteitsregels worden gehandhaafd, de zogeheten corporate governance.

Bij een financieringsronde werd WeWork enkele maanden geleden nog gewaardeerd op 47 miljard dollar. De zorgen over corporate governance en het bedrijfsmodel hebben daar een flinke hap uitgenomen. Begeleidende banken vrezen dat de teller bij een beursgang nu zou blijven steken op 15 miljard dollar.