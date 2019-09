Daimler krijgt forse boete in dieselschandaal

Autoconcern Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, heeft een boete van 870 miljoen euro gekregen in verband met het dieselschandaal. Het Openbaar Ministerie in Stuttgart verwijt het bedrijf nalatig te zijn geweest met controleprocessen.

Daimler is een van de autofabrikanten die extra onder een vergrootglas liggen sinds in 2015 aan het licht kwam dat Volkswagen op grote schaal geknoeid heeft met uitstootgegevens. Aanklagers vonden bij Daimler in totaal 684.000 auto’s die niet volledig voldeden aan de regels wat betreft uitstoot van schadelijke gassen.

Daimler gaat niet in beroep tegen de geldstraf. Het concern, dat eerder al met winstwaarschuwingen kwam, houdt daarbij vast aan zijn huidige financiĆ«le prognoses voor dit jaar. De automaker moest een paar maanden terug ook al honderdduizenden auto’s terug naar de garage roepen vanwege verdachte testgegevens van de wagens.