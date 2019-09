Hoekstra praat met banken over lage rente

Minister Wopke Hoekstra van Financiën gaat in gesprek met banken over de lage rentes en de “onrust die bestaat over een mogelijke negatieve rente”. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer.

In de Kamer is onrust ontstaan dat spaarders mogelijk voor hun spaartegoed moeten gaan betalen. De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagde de rente recentelijk naar -0,5 procent. In sommige fracties heerst de angst dat dit ertoe zal leiden dat ook voor consumenten de rente op spaargeld onder de nul komt te liggen.

Dat is volgens Hoekstra voorlopig “niet aan de orde” in Nederland, zo antwoordt hij op Kamervragen van de PvdA en het CDA.

Wel wil hij in gesprek met banken over de dalende rente. Een verbod op negatieve spaarrente ziet hij voorlopig nog niet zitten. In Duitsland wordt momenteel onderzoek gedaan naar een mogelijk verbod. Hoekstra houdt de situatie in Duitsland in de gaten, en zegt ook contact te houden met zijn Duitse collega.