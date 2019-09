Ericsson zet 1 miljard apart om corruptiezaak

De Zweedse producent van netwerkapparatuur Ericsson legt omgerekend meer dan 1 miljard euro apart in verband met een groot corruptieonderzoek in de Verenigde Staten. De Amerikaanse justitie verdenkt het bedrijf van ongeoorloofde praktijken in zes landen, waaronder China.

In 2013 maakte Ericsson al bekend dat het Amerikaanse onderzoek te maken heeft met betalingen in de jaren negentig voor het binnenhalen van contracten. Op de precieze details van de verdenkingen ging Ericsson bij de bekendmaking van de getroffen voorziening niet in.

Amerikaanse anti-corruptiewetgeving geldt als streng en boetes kunnen vaak erg hoog uitvallen. Aanklagers in de VS hebben bovendien de bevoegdheid buitenlandse bedrijven met Amerikaanse dochterondernemingen of beursnoteringen aan te pakken voor omkoping waar ook ter wereld.