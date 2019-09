Handelshoop stuwt Japanse beurs

De Japanse effectenbeurs is donderdag met een kleine winst gesloten. Beleggers trokken zich op aan de uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump die stelde dat China heel graag een handelsdeal wil sluiten en dat een overeenkomst sneller kan worden bereikt dan mensen verwachten. Ook tekende Trump een voorlopig handelsakkoord met Japan.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,1 procent in de plus op 22.048,24 punten. Vooral Japanse bedrijven die veel omzet halen uit China waren in trek. Robotmaker Fanuc dikte 2,4 procent aan. De fabrikanten van bouwmachines Komatsu en Hitachi Construction Machinery stegen 0,9 procent en 0,2 procent. Ook andere sectoren die gevoelig zijn voor de handelsperikelen zoals de staal- en transportindustrie zaten in de lift.

Japanse automakers waren eveneens in trek nadat Trump liet weten dat de Verenigde Staten en Japan een voorlopige overeenkomst hebben bereikt om de tarieven op Amerikaanse agrarische producten en Japanse machines te verlagen. De dreiging van Amerikaanse importtarieven op Japanse auto’s lijkt daarmee afgenomen. Toyota en Subaru wonnen 1,1 procent en 2,2 procent.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,2 procent. In Seoul verloor de Kospi 0,1 procent. De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix dikte 1,5 procent aan na sterke koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,5 procent.