HBO betaalt half miljard voor South Park

Abonneetelevisiezender HBO heeft een biedingstrijd om de streamingrechten van South Park gewonnen. Volgens Amerikaanse media betaalt het bedrijf zo’n half miljard dollar om de animatieserie toe te voegen aan het aanbod van nieuwe streamingservice HBO Max.

Het gaat daarbij uitsluitend om de uitzendrechten voor Noord-Amerika. De kosten zijn zo hoog omdat South Park al erg lang loopt. Momenteel wordt het 23e seizoen van de animatieshow uitgezonden. HBO heeft volgens Variety de rechten op alle afleveringen tot nu toe, plus die van de komende drie seizoenen bemachtigd.

Streamingplatforms hebben afgelopen maanden de jacht ingezet op populaire hitshows uit het verleden. Vorige maand wist Netflix die van Seinfeld te bemachtigen, nadat HBO Max in de zomer de rechten van Friends binnenhaalde. Na de lancering van NBC Universal’s streamingservice Peacock in 2021 is serie The Office exclusief daar te zien.

Het is op dit moment niet duidelijk of alle nieuwe streamingservices ook naar Nederland komen, en wat dat betekent voor de lokale uitzendrechten.