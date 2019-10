Banken helpen met voorkomen van schulden

Banken nemen het voortouw bij het voorkomen van schulden bij huishoudens. Ze slaan daarvoor de handen ineen met gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De uitwerking van de krachtenbundeling, de Nederlandse Schuldhulproute (NSR), werd woensdag in Den Bosch gelanceerd.

Het initiatief is bedoeld om in een vroeg stadium signalen op te vangen van mensen die grote kans hebben om op termijn in financiƫle problemen te komen. In een proeffase hebben banken rekeninghouders die bijvoorbeeld regelmatig rood staan op de betaalrekening gewezen op de mogelijkheden van hulp bij schuldenproblematiek. Dat sluit ook aan bij de wens van klanten die van banken vragen een meer maatschappelijke rol op zich te nemen, blijkt uit onderzoek onder consumenten.

In Nederland hebben volgens de NSR-initiatiefnemers zo’n 1,4 miljoen huishoudens risicovolle of problematische schulden. Dit gaat in de meeste gevallen om betalingsachterstanden bij de Belastingdienst, nutsbedrijven, webwinkels en zorgverzekeraars. Problematische schulden beginnen vaak met betalingsachterstanden. Circa 2,3 miljoen huishoudens kampen met structurele betalingsachterstanden.

Banken, (zorg)verzekeraars, telecombedrijven, energiebedrijven en woningbouwcoƶperaties die betalingsachterstanden signaleren kunnen consumenten via de NSR op weg helpen naar passende hulp. Dat begint op de website Geldfit.nl. Onder meer de vier grote banken ABN AMRO, Rabobank, ING en de Volksbank, verenigd in de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), verschillende gemeenten en initiatieven als Geldfit, SchuldenlabNL, Moedige Dialoog en fiKks leveren een bijdrage aan de NSR.