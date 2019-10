Twitter doet politieke advertenties in de ban

Twitter stopt met het toestaan van politieke advertenties via zijn platform. Dat zei topman Jack Dorsey in een reeks tweets. Volgens hem vormen politieke advertenties via internet een “geheel nieuwe uitdaging” voor de maatschappij.

Daarmee doelde hij onder meer op de be├»nvloeding van verkiezingen en democratische processen. Dat gebeurt onder meer met behulp door automatische ‘legers’ van nepaccounts, zogeheten bots, die al dan niet verzonnen berichten verspreiden met een kwaadaardig doel, en door steeds geavanceerdere kunstmatige intelligentie die be├»nvloeding makkelijker maakt.

Investeerders van Twitter reageerden niet blij op de aankondiging. Het aandeel ging in de handel nabeurs omlaag.