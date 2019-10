Uber-concurrent Lyft geeft gas

Uber-concurrent Lyft heeft in het derde kwartaal meer omzet behaald dan waar door marktkenners op werd gerekend. Het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app, die alleen in Noord-Amerika actief is, verhoogde daarop zijn omzetdoel voor het hele jaar.

In de voorbije periode stak Lyft veel tijd en geld in het werven van nieuwe gebruikers. Dat wierp zijn vruchten af want de omzet steeg met tientallen procenten. Voor heel 2019 rekent Lyft nu op een opzet van ongeveer 3,6 miljard dollar. Analisten rekenden op iets meer dan 3,5 miljard dollar.

De resultaten bij Lyft gaan ook de goede kant op. Het bedrijf benadrukte zijn voornemens om voor eind 2021 winstgevend te zijn.