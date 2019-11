De Zwitserse stad Genève dreigt Uber te verbieden. Zolang het taxiplatform geen sociale premies betaalt voor zijn chauffeurs, is het niet welkom, melden Zwitserse media. Uber behandelt zijn chauffeurs als zelfstandigen, maar volgens de autoriteiten zijn het werknemers, die ook de rechten hebben die daarbij horen.

Uber-chauffeurs worden betaald per rit. Ze worden niet doorbetaald tijdens vakanties of ziekte en ze bouwen geen pensioen op. Maar volgens Genève zijn de chauffeurs niet vrij “om passagiers te kiezen, de prijs te bepalen of de route te kiezen”. Bovendien verwerkt Uber de beoordelingen van passagiers, wat gevolgen heeft voor de perspectieven van chauffeurs. Uber is hun baas.

Uber begon eind 2014 in Genève. De opdracht van Genève om chauffeurs als werknemers te behandelen, geldt met terugwerkende kracht. Dat betekent dat Uber alle premies die het sinds 2014 had moeten betalen, nu alsnog moet betalen. Zolang Uber dat niet doet, moet het bedrijf zijn activiteiten in Genève staken. Andere Zwitserse regio’s volgen mogelijk het Geneefse voorbeeld.

Uber heeft vier weken om in beroep te gaan. Als het bedrijf dat doet, mag het voorlopig in Genève blijven rijden, totdat er een definitieve uitspraak is.