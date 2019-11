Flinke plussen op Europese beurzen

De Europese beurzen zijn vrijdag met flinke winsten gesloten. Beleggers kregen vertrouwen door het banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat positiever uitviel dan verwacht. Verder waren er opnieuw de nodige kwartaalcijfers. In Amsterdam openden Wolters Kluwer, Corbion, Basic-Fit, Brunel en Eurocommercial Properties de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,7 procent hoger op 580,78 punten. De MidKap dikte 1,8 procent aan tot 874,33 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen tot 0,7 procent.

De AEX-index werd aangevoerd door staalbedrijf ArcelorMittal dat profiteerde van positieve cijfers over de Chinese industrie en ruim 6 procent hoger werd gezet. Ook roestvrijstaalmaker Aperam werd bij de middelgrote bedrijven flink hoger gezet: plus 4,6 procent.

Biotechnologiebedrijf Galapagos won 2,2 procent. De onderneming kondigde aan nieuwe data over reumamiddel filgotinib te presenteren. Chemicaliëndistributeur IMCD steeg 0,8 procent na de overname van het Zwitserse DCS Pharma. Wolters Kluwer sloot de rij met een verlies van 2,2 procent. De informatieleverancier kondigde aan extra aandelen in te gaan kopen.

Bij de middelgrote bedrijven steeg ASMI 9,5 procent. De chiptoeleverancier is begonnen met een aandeleninkoopprogramma. Bovendien verhoogden JPMorgan en Bryan Garnier hun koersdoel voor het bedrijf.

Basic-Fit kreeg er 6,2 procent bij na kwartaalcijfers. De fitnessketen zag de gemiddelde opbrengsten per lid in de eerste negen maanden stijgen. Corbion werd 0,4 procent hoger gezet. Het speciaalchemiebedrijf verwacht dit jaar minder omzet te behalen. Vastgoedinvesteerder Eurocommercial Properties (min 2,2 procent) en detacheerder Brunel (plus 2,2 procent) gaven ook een handelsupdate.

Danske Bank verloor 4 procent in Kopenhagen na een winstalarm. Dure antiwitwasmaatregelen en negatieve rentes zaten de bank dwars.

De euro noteerde op 1,1169 dollar, tegen 1,1150 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent meer op 55,15 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 60,57 dollar.