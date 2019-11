Aantal barbiers in Nederland neemt nog toe

De opkomst van de barbier in Nederland zet door, stelt de Kamer van Koophandel (KvK) op basis van eigen gegevens. Begin oktober telde de organisatie meer dan duizend barbiers in ons land. Dat zijn herenkappers die zich volledig richten op het bijhouden van snorren en baarden of die het onderhoud van gezichtsbeharing erbij doen.

Begin 2014 waren er nog 216 barbiers. De explosieve stijging hangt volgens de KvK met de opkomst van snor en baard in het modebeeld.

Het aantal barbiers is het grootst in de provincie Zuid-Holland. Daar zijn er 283 gevestigd. Ook Noord-Holland (160 barbiers), Noord-Brabant (134 stuks) en Gelderland (124 stuks) is de barbier populair. In Friesland zijn 16 barbiers en in Drenthe zijn het er 19.

Per 100.000 mannen is Flevoland juist koploper wat betreft het aantal herenkappers dat extra aandacht schenkt aan de snor en baard, vóór Zuid-Holland. Ook hier staat Friesland onderaan.