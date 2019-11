Duitsland verhoogt aankoopsubsidie e-auto

Duitsland gaat de aankoopsubsidie op elektrische auto’s verhogen van 4000 naar 6000 euro. De maatregel gaat nog deze maand in en geldt voor alle elektrische auto’s tot een cataloguswaarde van 40.000 euro. Voor duurdere auto’s tot 65.000 euro geldt een subsidie van 5000 euro. Ook plug-in hybrides komen in aanmerking voor een aankooppremie. Duitse autofabrikanten verwachten tot en met 2025 700.000 e-auto’s met deze subsidie te kunnen verkopen.

Duitsland wil dat er in 2030 zeker tien miljoen elektrische auto’s rondrijden. De laadinfrastructuur blijft echter achter in vergelijking met Nederland en Noorwegen. Dat moet snel veranderen, vindt bondskanselier Angela Merkel, anders wordt het elektrisch rijden nooit populair. Om dat doel te bereiken investeert Duitsland de komende jaren ook nog eens 3,5 miljard euro in laadinfrastructuur. Over tien jaar moeten er een miljoen openbare laadpunten zijn. Nu heeft het land er ruim 21.000.

Die investeringen zijn noodzakelijk om de leidende positie van Duitsland in de mondiale auto-industrie te laten behouden, aldus Merkel.