Aston Martin: vraag naar auto’s blijft zwak

De Britse fabrikant van luxe auto’s Aston Martin waarschuwde bij zijn kwartaalupdate dat de vraag naar auto’s zwak blijft. Dat is vooral het geval in Europa en het Verenigd Koninkrijk. De auto’s van Aston Martin, de favoriete bolides van geheim agent James Bond, rollen dit jaar in mindere aantallen uit de showrooms, verwacht de autoproducent.

Het concern ging eerder uit van tussen de 6300 en 6500 verkochte voertuigen dit jaar, maar die prognose lijkt te ambitieus. Hoeveel lager de verkopen uitkomen, maakte het bedrijf niet concreet maar volgens Aston Martin zal nog wel aan marktverwachtingen worden voldaan. In de eerste negen maanden van het jaar sleet de autobouwer 3939 auto’s. Dat is 3 procent minder dan in dezelfde periode een jaar geleden.

De omzet dikte ondanks de moeilijke marktomstandigheden aan tot ruim 250 miljoen pond, omgerekend 290 miljoen euro. In het bijzonder de nieuwere modellen DBS Superleggera en Vantage vielen in de smaak bij de consument. De brutowinst kelderde met bijna 60 procent tot 10,5 miljoen pond.