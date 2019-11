Streep door aanklacht in IS-zaak Lafarge

De aanklacht van betrokkenheid bij misdaden tegen de menselijkheid tegen de Franse cementfabrikant Lafarge vervalt. Dat heeft een rechtbank in hoger beroep bepaald, meldt een advocaat van het bedrijf. De onderneming wordt nog wel verdacht van het financieren van terrorisme, verduidelijkt een woordvoerster van de mensenrechtenorganisaties ECCHR en Sherpa.

Het bedrijf zou in Syriƫ onder andere Islamitische Staat hebben betaald om een fabriek te kunnen laten draaien in een gebied dat door de terroristische organisatie werd gecontroleerd. Lafarge zou die betalingen in de jaren 2013 en 2014 hebben gedaan.

Naast het bedrijf, dat inmiddels is gefuseerd met de Zwitserse branchegenoot Holcim, zijn ook voormalige bestuurders van Lafarge aangeklaagd. Onder anderen Bruno Lafont, de oud-topman van de onderneming, wordt beschuldigd van betrokkenheid bij terrorismefinanciering.