Wall Street begint met verlies aan de week

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met verlies geopend. Beleggers op Wall Street kauwen na op uitspraken van president Donald Trump over de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog, terwijl de zorgen groeien over de oplopende spanningen in Hongkong na het neerschieten van een demonstrant door de politie.

Mogelijk zijn de handelsvolumes in de Verenigde Staten maandag wat lager vanwege Veterans Day. De beurzen zijn op de jaarlijkse gedenkdag voor veteranen gewoon geopend, maar veel handelaren houden een lang weekeind.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,5 procent lager op 27.549 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor ook 0,5 procent op 3078 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verspeelde eveneens 0,5 procent tot 8432 punten.

Aan het handelsfront verklaarde Trump dit weekeinde dat de gesprekken met China de goede kant opgaan, maar dat hij alleen een deal zal sluiten die goed is voor de VS. Vorige week kwamen er nog berichten dat beide landen afspraken hadden gemaakt over het afbouwen van handelsheffingen. Vrijdag zei Trump dat Washington nog geen afspraken met Peking heeft gemaakt over tarieven.

Bij de bedrijven zakte de in New York genoteerde Chinese webwinkelreus Alibaba 2 procent. Alibaba draaide wederom een megaomzet tijdens de commerciƫle feestdag Singles Day in China, na het record van vorig jaar van bijna 31 miljard dollar.

Chipproducent Qualcomm verloor 2,8 procent na een adviesverlaging door Morgan Stanley. Daarnaast zou investeerder KKR drogisterijketen Walgreens Boots Alliance formeel hebben benaderd voor een deal om het bedrijf van de beurs te halen. Walgreens steeg 5 procent.