Circulaire kantoorinrichting steeds meer in trek

Het is steeds meer een trend: je kantoor op een circulaire manier inrichten. De snelle waardedaling en afschrijving van meubilair is voor bedrijven een reden tot een grotere bewustwording en duurzamer gebruik van kantoormeubilair. Met een circulaire kantoorinrichting kan je al snel tot 40 procent aan emissies en 27 procent aan kosten besparen.

Nauwe samenwerking

Ook Albeka heeft een breed assortiment – gebruikt en nieuw – meubilair en artikelen voor op kantoor; van bureaustoel tot complete kantoorinrichting. Cirkellab jaagt de circulaire economie aan en had vanwege de groei van het bedrijf meer kantoormeubilair nodig. Beide partijen hebben de wens dit zo circulair mogelijk te organiseren en zijn hiervoor een nauwe samenwerking aangegaan. Zij zien dit als een experiment om te ontdekken wat zowel voor de klant als de leverancier het beste werkt.

Jeroen Put, mede-eigenaar van Cirkellab: “Voor ons nieuwe kantoor wilden we niet alleen gebruik maken van bijvoorbeeld een modulaire kast van gerecycled karton of verf gebaseerd op natuurlijke en plantaardige grondstoffen, maar juist ook waarborgen dat als wij meubilair niet meer kunnen of willen gebruiken, dat het opnieuw gebruikt wordt. Die garantie geeft Albeka ons met deze samenwerking.”

Van barkruk tot aan bureaustoel

Zo heeft Cirkellab een gebruikte bartafel van Albeka. De tafel is vrijgekomen na een ontruiming bij de Hogeschool van Utrecht. De tafel is technisch nagekeken en schoongemaakt om weer (zo goed) als nieuw in de markt te zetten. Bij Cirkellab staat ook een tweedehands schuifdeurkast van Albeka met akoestische werking. Deze stond voorheen bij AON Verzekeraar in Rotterdam. Albeka blijft eigenaar van deze producten, maakt inzichtelijk waar het meubilair vandaan komt, van wat voor soort materialen ze zijn gemaakt en voorziet in het onderhoud.

Als er bijvoorbeeld een onderdeel kapot is, dan wordt deze gerepareerd. Of als de behoefte wijzigt, dan wordt er voorzien in ander meubilair. Voor Albeka levert dit onder meer een lange klantrelatie op en het geeft hen de mogelijkheid om opnieuw producten in de markt zetten.

Circulair concept

“Gelukkig zien steeds meer mensen en bedrijven het belang van deze ontwikkeling, waardoor hergebruikt niet meer wordt gezien als ‘oud’, maar als een serieuze optie en keuze ten opzichte van nieuw. Albeka ziet dan ook kansen om zich te positioneren en profileren wat betreft circulaire economie. Hiervoor gaan we graag een zoektocht aan met Cirkellab om te ontdekken of we een circulair concept ook breder in de markt kunnen zetten”, aldus Nelis van der Hoek, eigenaar van Albeka.