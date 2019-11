VNO-NCW: PFAS-claim 500 miljoen tot 1 miljard

De schadeclaim vanwege de problemen met PFAS die werkgeversorganisaties onder aanvoering van VNO-NCW aankondigden tegen het kabinet kan uitkomen op 500 miljoen tot 1 miljard euro. Dat zei voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW zondag in actualiteitenprogramma Buitenhof.

Veel bouw- en met name grondverzetbedrijven kunnen door de strenge milieuregels over PFAS, een verzamelnaam voor een groep giftige stoffen, niet meer aan het werk. Ze stellen dat de norm voor de PFAS-waarde in grond te streng is.

“Er zijn ongeveer vierduizend tot vijfduizend bedrijven die hier last van hebben. Het gaat mediaan om twee ton per bedrijf dus dat zou uitkomen op een half miljard tot 1 miljard euro”, zei De Boer. Hij zei erbij dat de hoogte van de claim nog niet vaststaat en dat alles eerst aan de leden van zijn vereniging moet worden voorgelegd.

VNO-NCW repte woensdag na crisisoverleg met andere brancheverenigingen over PFAS en stikstof voor het eerst over de claim. Toen werd nog niet gesproken over de hoogte van de claim, maar tegenover NRC had De Boer het over “tientallen miljoenen euro’s”.

Door de huidige stikstofcrisis staan in de bouw- en infrasector duizenden banen op het spel en gaan miljarden euro’s aan omzet verloren. PFAS is volgens de betrokkenen een nog veel slechter verhaal. Veel bedrijven zouden al op omvallen staan.

Het kabinet wil in december met een nieuwe nationale PFAS-norm komen, om ervoor te zorgen dat meer grondverzetters weer aan het werk kunnen.