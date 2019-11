‘China nodigt onderhandelaars VS uit’

China’s toponderhandelaar heeft zijn Amerikaanse collega’s uitgenodigd voor een nieuwe overlegronde. Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. De Chinese vicepremier Liu He bracht die uitnodiging voor gesprekken in Peking over aan de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer en minister van Financiën Steven Mnuchin.

De Amerikanen zouden hebben aangegeven wel bereid te zijn de Stille Oceaan over te steken, maar dan willen ze wel de toezegging dat China afspraken wil maken over de bescherming van intellectueel eigendom, het stopzetten van de gedwongen overdracht van technologie en de aankoop van agrarische producten. Die onderwerpen zijn voor de VS zo belangrijk dat het slagen van een voorlopige deal ervan afhangt.