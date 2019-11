Trump wil 5G-netwerk van Apple in VS

Apple zou een eigen 5G-netwerk in de Verenigde Staten moeten bouwen. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump op Twitter gezegd. Volgens Trump heeft Apple namelijk alles om succesvol betrokken te kunnen zijn bij zo’n project: “geld, technologie, visie en Tim Cook”.

Trump legde het opmerkelijke plan bij Apple-topman Cook in de week tijdens een bezoek aan een fabriek in Texas waar Apple computers in elkaar laat zetten. Trump vindt 5G belangrijk en is bang dat de VS de strijd op dat gebied verliest van China. Hij wil het Chinese technologiebedrijf Huawei, een van de grootste leveranciers van apparatuur voor 5G-netwerken, weren van de Amerikaanse markt. Dat bedrijf heeft volgens de VS te nauwe banden met de Communistische partij en het Chinese leger en de apparatuur zou daarom door China gebruikt kunnen worden om te spioneren.