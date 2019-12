Centrale bank China predikt voorzichtigheid

De Chinese centrale bank van China (PBOC) is qua beleid voorbereid op een lange periode van groeivertraging van de wereldeconomie. Bankgouverneur Yi Gang predikte een conventioneel beleid met ruimte om in te grijpen als dat nodig is.

Volgens Yi houdt de economische neergang mondiaal nog lange tijd aan. Hij meent dat China geen strijd moet maken van het verlagen van rentetarieven tot nul of van kwantitatieve versoepeling.” Yi wees er ook op dat de stand van de economie niet alleen moet worden beoordeeld aan de hand van de toename van het bruto binnenlands product.

De missie van het PBOC-beleid is om prijzen stabiel te houden en de vermogens van mensen te beschermen tegen inflatie. Yi herhaalde ook de belofte om de yuan flexibel te houden en geen waardevermindering aan te gaan om de concurrentiepositie te verbeteren.

De bank-preses sprak vooruitlopend op een economische top later deze maand. Daar zullen groeidoelen voor volgend jaar worden opgesteld. Kenners menen dat de economische groei van China onder de 6 procent kan uitkomen.