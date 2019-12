‘Bouwvertraging als warmtepompsubsidie stopt’

Nieuwbouwprojecten lopen vertraging op als de subsidie voor warmtepompen op 1 januari vervalt. Daarvoor waarschuwt Techniek Nederland. Volgens de ondernemersorganisatie worden daarmee ook klimaatdoelstellingen op het spel gezet.

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland meent dat duidelijk beleid nodig is. “Je kunt een subsidieregeling niet van de ene op de andere maand wijzigen. Dit is jojobeleid waarvan consumenten, het bedrijfsleven en vooral het klimaat de dupe zijn.”

De huidige ISDE-subsidie voor warmtepompen bedraagt per nieuwbouwwoning 1000 tot 2500 euro. De regeling zou gelden tot 1 januari 2021, maar deze datum is gewijzigd, zo meldde minister Eric Wiebes (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

Techniek Nederland vindt dat de overheid subsidieregelingen voor een langere periode moet vaststellen. “Als we de energietransitie extra vaart willen geven, moeten consumenten en het bedrijfsleven weten waar ze aan toe zijn”, aldus Terpstra.