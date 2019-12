Industrie China groeit weer na zeven maanden

De Chinese industriële productie is in november verrassend wat gestegen. De inkoopmanagersindex (PMI) van het bureau voor de statistiek steeg tot 50,2 punten. Deze waarde is de hoogste sinds maart en boven de vijftig punten betekent groei.

In oktober stond deze index op 49,3. De stijging naar een ‘groeiwaarde’ wordt volgens waarnemers toegeschreven aan de stijgende binnenlandse vraag. De handelsoorlog met de VS blijft een molensteen voor de Chinese industrie die sterk op export is gericht. De twee mogendheden proberen een voorlopige handelsdeal te voltooien. President Trump heeft gedreigd met extra heffingen op Chinese producten vanaf 15 december.