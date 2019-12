Ontslag Martinair-piloten opnieuw getoetst

De rechter moet opnieuw oordelen over het ontslag van piloten van Martinair als onderdeel van de integratie van de maatschappij in KLM. Dat is het oordeel van de Hoge Raad. Die vernietigde een arrest van het gerechtshof van Amsterdam van mei 2018.

De uitspraak van kort voor het weekend is goed nieuws voor de ruim honderd vliegers van Martinair die door de kwestie hun baan kwijtraakten. Zij verzetten zich al jaren tegen de reorganisatie, maar kregen tot nu toe telkens nul op het rekest.

Martinair moest inkrimpen omdat moederbedrijf Air France-KLM af wil van de jarenlange verliezen op het goederenvervoer. Het aantal pure vrachttoestellen werd sterk teruggebracht en daardoor werden de piloten boventallig.

Zij stapten naar de rechter om alsnog behoud van hun baan en arbeidsvoorwaarden af te dwingen. De vliegers meenden dat sprake was van een overgang van onderneming, waarbij zij dezelfde rechten hadden moeten krijgen als de KLM-piloten.

De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat de motivering van het gerechtshof in Amsterdam niet klopt. Het gerechtshof in Den Haag moet alles opnieuw beoordelen.