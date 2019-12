AEX opent vrijwel vlak

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag vrijwel vlak geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine koersuitslagen. Beleggers verwerkten de nieuwe recordstanden op Wall Street en hielden de blik gericht op het Britse Lagerhuis, waar later op de dag wordt gestemd over de nieuwe wetgeving die nodig is voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen een fractie lager op 605,64 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 909,25 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stonden nagenoeg onveranderd.

Beter Bed steeg ruim 5 procent op de lokale markt. De beddenverkoper kondigde aan zijn financieringsafspraken met banken te hebben aangepast. De wijziging van de bankconvenanten is mogelijk nu het bedrijf zijn schuldenlast heeft afgebouwd, na de verkoop van de Duitse dochteronderneming Matratzen Concord en deals rond distributiecentra.